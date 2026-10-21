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Na območju z omejitvijo 70 km/h eno vozilo 121 km/h, drugo 134

Maribor, 21. 10. 2026 10.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Policija splošna

Na Koroškem mostu v Mariboru so policisti zaznali dve hudi prekoračitvi hitrosti. Na območju, kjer velja omejitev 70 km/h, so v pol ure obravnavali sprva vozilo s hitrostjo 121 km/h, kmalu zatem pa so ulovili še voznika začetnika, ki je vozil s hitrostjo kar 134 km/h.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so včeraj v večernem času izvedli poostren nadzor nad prekoračitvami hitrosti v Mariboru. Med krajšim merjenjem hitrosti na Koroškem mostu so v zgolj pol ure obravnavali dve hujši prekoračitvi hitrosti na odseku, kjer je omejitev najvišje dovoljene hitrosti 70 km/h, so sporočili s PU Maribor.

"Malo pred polnočjo so izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je na območju Koroškega mostu v Mariboru vozil s hitrostjo 121 km/h. Takoj po zaustavitvi so mu izdali plačilni nalog in izrekli globo v znesku 750 €, izrečenih mu je bilo tudi 9 kazenskih točk," so zapisali na policijski upravi.

Kmalu zatem so obravnavali še voznika začetnika z osebnim avtomobilom, ki je na istem mestu hitrost prekoračil za več kot 60 km/h, saj je vozil s hitrostjo kar 134 km/h, so še sporočili s Policije. Policisti so mlademu vozniku na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, kjer mu grozi predpisana sankcija v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Ob tem so na Policiji ponovno opozorili udeležence v cestnem prometu, da je neprilagojena hitrost še vedno eden glavnih vzrokov za najhujše prometne nesreče, zato pozivajo k strpni vožnji in spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Poostreni nadzori se bodo z namenom zagotavljanja večje varnosti vseh prebivalcev v mestu Maribor in okolici nadaljevali tudi v prihodnje, so še napisali na Policiji.

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policija hitrost vožnja voznik začetnik

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