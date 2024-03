Na območju Žalca zasegli kokain in konopljo

Celjski kriminalisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 33-letnem moškem z območja Žalca. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli pol kilograma kokaina. Dobre štiri kilograme konoplje pa so v tem tednu zasegli tudi žalski policisti, in sicer 29-letniku z žalskega območja.