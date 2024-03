Na Obrežju zasegli pasje mladičke: nagneteni, brez hrane in vode

Policisti PU Novo mesto so na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Slovenijo 7. marca kontrolirali voznico kombija Mercedes sprinter romunskih registrskih oznak. Pri pregledu vozila so naleteli na nenavaden prizor. Državljanka Romunije, ki naj bi bila s sopotnikoma namenjena v Italijo, je namreč v prtljažniku prevažala enajst pasjih mladičev. Prestrašeni psički so bili nagneteni v štirih kartonskih škatlah, brez hrane in vode. Policisti so o najdbi nemudoma obvestili pristojno veterinarsko inšpektorico Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Inšpektorica je odredila odvzem psov in zoper tihotapce uvedla prekrškovni postopek.

Mladički so v karanteni



Policisti so se pozanimali, kako gre malim kepicam, ki so jih odpeljali v zavetišče Veterinarske bolnišnice v Brežice. Tam za njih zelo lepo skrbijo, mladički so v karanteni, številne morajo zdraviti zaradi notranjih parazitov. V zavetišču pravijo, da sta dva psička in ena psička s pasemskimi značilnostmi jazbečarja, šest psičkov in dve psički pa s pasemskimi značilnostmi pudlja. Ob odvzemu so bili stari le nekaj tednov in prešibki za zahtevno in dolgo pot. Trudijo se, da se dobro počutijo, zagotavljajo jim občutek varnosti in poskušajo kar najbolj zmanjšati posledice prezgodnjega odvzema od pasje mame. Hranijo jih z ustreznim mlekom in mehko hrano, toploto nadomešča infra rdeča luč, pozorni pa so tudi na morebitne znake otroških bolezni psov. Prepričani so, da jim zagotavljajo tudi dobršno mero crkljanja ... Danes je osebje Veterinarske bolnišnice v Brežicah poslalo še fotografije malih kosmatincev, ki že veliko bolj samozavestno in optimistično zrejo v prihodnost, zahvaljujoč prijaznemu in predanemu osebju veterinarske bolnišnice in policistom, so sporočili s PU Novo mesto.