Na obvoznici trčili dve vozili, povzročitelj vozil pijan

Nesreča se je zgodila okoli 17.30. Kot so za 24ur.com pojasnili na PU Ljubljana, sta trčili dve osebni vozili.

Povzročitelju so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Prometna nesreča se je zgodila zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prekratke varnostne razdalje. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so dodali na ljubljanski policijski upravi.