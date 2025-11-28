Svetli način
Na obvoznici trčili dve vozili, povzročitelj vozil pijan

Ljubljana, 28. 11. 2025 19.23 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S. , D.L.
Komentarji
9

Na ljubljanski južni obvoznici v smeri Rudnika se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Nesrečo je povzročil voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola. Poškodovanih ni.

Nesreča se je zgodila okoli 17.30. Kot so za 24ur.com pojasnili na PU Ljubljana, sta trčili dve osebni vozili.

Povzročitelju so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Prometna nesreča se je zgodila zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prekratke varnostne razdalje. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so dodali na ljubljanski policijski upravi.

Zastoj zaradi nesreče.
Zastoj zaradi nesreče. FOTO: Promet.si

Zaradi nesreče je bil dlje časa zaprt vozni pas, nastal je zastoj, ki je segal do Kozarij. Trenutno promet poteka nemoteno. 

policija obvoznica nesreča ljubljana
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepo je biti Rom
28. 11. 2025 20.26
+1
Slovenci pijanci!
ODGOVORI
1 0
devlon
28. 11. 2025 19.57
+4
super, da ni 0.0, in kako lepo, da drzava podpira 'kulturo' pitja. a tu pa ne gre za nase otroke? kje je zdaj tist primc in njegovi referendumi? pije nekje?
ODGOVORI
6 2
Veščec
28. 11. 2025 20.06
+3
uživa u Hospicu,upam
ODGOVORI
3 0
galeon
28. 11. 2025 19.53
+2
Nesreča se je zgodila zaradi prekratke varnostne razdalje in ne zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Alkohol pri nas ni zakonsko opredeljen kot možen vzrok prometne nesreče. Kot vzrok, ga ne omenja noben zakon s področja prometne varnosti.
ODGOVORI
3 1
Watcherman
28. 11. 2025 20.04
+0
Tepec.
ODGOVORI
1 1
galeon
28. 11. 2025 20.06
+0
Wat tepec si ti, ker mi ne moreš argumentirat nasprotnega. Samo blebetat znaš. Ovca kot veliko drugih.
ODGOVORI
1 1
Lolekman9875
28. 11. 2025 19.49
+2
Po dougm času spet pijan voznik povzročil nesrečo, drgac so kr pridni 😄
ODGOVORI
2 0
Artechh
28. 11. 2025 19.53
+1
drugace se ne pise
ODGOVORI
1 0
Veščec
28. 11. 2025 19.46
+3
že zdej tolk pijanih voznikov in celo voznic.uf,kaj šele bo,k se veseli december bliža.če bo šlo tok naprej,se mi zdi d bo bol žalosten k veseu
ODGOVORI
3 0
