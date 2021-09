Na odprtem morju iskali 11 kajakašev, zadnja dva našli šele zjutraj

Na Hrvaškem so od četrtkovega popoldneva pa do današnjega jutra iskali skupino kajakašev, ki so se odpravili na odprto morje med Šolto in Hvarom. Devet so jih našli že včeraj, iskanje preostalih dveh pa so nadaljevali danes zjutraj. Ob 6.20 so nato delavci luške kapitanije sporočili, da sta tudi poslednja pogrešana končno na varnem. Po rešitvi ju je najprej čakal pregled pri zdravniku, da bi ugotovili, ali je nočna pustolovščina vplivala na njuno zdravje.

V iskalni akciji, ki sta jo koordinirala Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju ter luška kapitanija, so sodelovali policija, obalna straža, carina, plovila, ki so bila takrat slučajno na območju, pa tudi gorska reševalna služba.

Hrvaška policija državljanstva neodgovornih pustolovcev ni sporočila.

Od prvega klica do srečnega zaključka

S hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so sporočili, kako je potekala iskalna akcija.

Prvo prijavo so prejeli v četrtek ob 17.15. Na južni strani Šolte se je s kajaki prevrnilo pet oseb, ki so zato poslale klic na pomoč. Pet minut pozneje je iz Milne na Braču na pomoč odplula ladja Luške kapetanije Split. Ob 17.25 so nato dobili sporočilo, da je jadrnica, ki se je slučajno znašla na tem območju, iz morja rešila dva tuja državljana ter da ju pelje v Maslinico na Šolti.

V iskanje pogrešanih se je vključil tudi trajekt Faros, ki vozi med Starigradom in Splitom, ter več ribiških in drugih čolnov. Preiskovali so akvatorij med Šolto, Hvarom in Bračem.

Ob 18.10, slabo uro po prvem klicu na pomoč, sta se v iskanje vključili plovilo carine ter obalna straža.

Slednja je okoli 19. ure našla tri ženske, prav tako tuje državljanke, ter jih prepeljala v Split, kjer jih je prevzela nujna medicinska pomoč. Za vse so ugotovili, da niso poškodovani, zato so jih takoj odpustili.

Šele takrat je postalo jasno, da ne iščejo pet, ampak kar 11 oseb, ki so se s petimi kajaki odpravile na odprto morje, zato so vpoklicali še plovilo pomorske policije ter gorsko reševalno službo.

Naslednja dobra novica je prišla ob 21.25, ko je ribič z otoka Hvar sporočil, da je našel še štiri pogrešane in da jih pelje v zaliv Pribinja, kjer jih bo prevzela obalna straža. Še vedno pa so iskali dva pogrešana, očeta in mladoletno hčer, ki sta bila na istem kajaku. Našli so ju šele danes zjutraj, in sicer v zalivu Vele Špiljice na severni strani Hvara. Vsi so živi in zdravi, so še dodali.