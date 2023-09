Na ograji ob hitri cesti pri Trstu našli truplo z znaki mučenja

Truplo so odkrili delavci italijanskega cestnega podjetja Anas, ki so na odseku opravljali vzdrževalna dela. Gre za moškega, domnevno starega od 40 do 50 let.

Truplo je imelo okoli vratu privezano vrv, zakrite oči, zvezane noge, na glavi pa številne poškodbe, med drugim ureznine in ožganine ter poškodbe, ki so najverjetneje posledice močnih udarcev.