Na osnovni šoli zagorelo zaradi kemijske reakcije

Kot so nam pojasnili v Policijski upravi Ljubljana, so bili danes okoli 11. ure obveščeni, da je v eni od izobraževalnih ustanov na območju Grosuplja izbruhnil manjši požar. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje se je dogodek zgodil v osnovni šoli v kraju Šmarje–Sap.

Zagorelo je v varovani omari, v kateri je bila shranjena manjša količina kemikalij, ki so namenjene za izobraževanje. Kot so nam pojasnili v Gasilski brigadi Ljubljana, ki je posredovala na kraju, je bil še pred njihovim prihodom na kraj požar že lokaliziran in praktično pogašen. Gašenja se je lotila učiteljica, ki pa se je pri tem lažje poškodovala. Med gašenjem požara je namreč utrpela opekline po dlaneh.

Na PU Ljubljana so poudarili, da v prostoru, kjer je zagorelo, razen zaposlene v tem času ni bilo prisotnih drugih oseb.

Gasilci, ki so posredovali na kraju, so dokončno pogasili požar, poskrbeli za nadaljnjo požarno varnost, odstranili ostanke požara, prostore prezračili. Še pred tem pa so pomagali pri evakuaciji učencev in zaposlenih iz stavbe.

Policisti so opravili ogled požara in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Za dodatna pojasnila glede dogodka smo se obrnili tudi na šolo, na odgovore še čakamo.