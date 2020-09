Tujci na parkiriščih trgovskih centrov ponujali izdelke vprašljive kakovosti

Gorenjski policisti so v petek obravnavali več sumljivih ravnanj brez oškodovanja. Na parkiriščih trgovskih centrov v Kranju so tujci ljudem v prodajo ponujali posode, nože, obleke in druge stvari domnevno priznanih znamk.

Na Primskovem so tujci uporabljali siv osebni avtomobil znamke BMW, na Savski loki pa črn fiat 500. Na Koroški Beli na Jesenicah pa je ženska ob občanke prosjačila za blago in denar, nato pa z okenske police skušala odtujiti stvari. Šlo naj bi za vozilo znamke citroën rdeče barve.

Vsi dogodki so se zgodili v petek. Policija apelira na ljudi, naj ne kupujejo stvari od naključnih prodajalcev, sploh pa ne od tujcev. Lahko se namreč izkaže, da blago ni pričakovane kakovosti ali pa je sumljivega izvora. Doma imejte stvari na varnem in pod nadzorom, še svetuje policija.

Vse sume kaznivih dejanj pa takoj prijavite na interventno številko 113.