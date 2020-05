Na parkirišču bencinske črpalke v Pincah zagorelo v kabini tovornjaka

Na parkirišču bencinskega servisa v Pincah je romunski voznik tovornjaka vozilo zaklenil in odšel na črpalko. Ko se je vrnil, je v kabini opazil ogenj in ga začel gasiti. Do konca so ga pogasili gasilci. Kabina je povsem pogorela, nastalo je za okoli 20.000 evrov škode. Vzrok za požar pa: napaka na napeljavi na enem od polnilcev za mobilni telefon in še eni napravi, ki je bila priključena na polnilec.

V ponedeljek okoli 17. ure je na parkirišču bencinskega servisa v Pincah zagorelo v kabini tovornega vozila. Murskosoboški policisti so ugotovili, da je voznik, državljan Romunije, vozilo zaklenil in odšel na bencinski servis. Ko se je vrnil, je v kabini opazil ogenj, ki ga je začel gasiti z gasilnim aparatom. Požar so do konca pogasili gasilci. V požaru je nastalo za okoli 20.000 evrov škode. FOTO: PU Murska Sobota Pogorela je kabina tovornega vozila. Po prvih ugotovitvah je zagorelo zaradi napake na napeljavi na enem izmed polnilcev za mobilni telefon in še eni napravi, ki je bila priključena na polnilec. Ogroženosti za druge na parkirišču ni bilo, nastalo pa je za okrog 20.000 evrov škode, so sporočili s PU Murska Sobota.