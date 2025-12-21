Naslovnica
Črna kronika

Na parkirišču izbruhnil pretep: ogroženo življenje 42-letnika

Ljubljana, 21. 12. 2025 11.21 pred 38 minutami 1 min branja 50

Avtor:
K.H.
Policija v središču Ljubljane po tekmi

Spor se je v petek na enem od ljubljanskih parkirišč sprevrgel v fizični obračun, v katerem je 23-letni osumljenec hudo poškodoval 42-letnika. Po ugotovitvah policije naj bi 23-letnik moškega pretepel domnevno s topim predmetom. Življenje 42-letnika je ogroženo, osumljenec je v policijskem pridržanju.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je po doslej zbranih obvestilih 42-letnik, ki je bil v družbi še ene osebe, na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada sprl z osumljencem, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa se je odpeljal.

Na kraj dogodka so takoj napotili več policijskih patrulj in posebno enoto policije. Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje.

Kriminalisti so po ogledu kraja dejanja zasegli vozilo osumljenca. Intenzivna kriminalistična in forenzična preiskava se nadaljuje, prav tako kriminalisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili iz PU Ljubljana.

"Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi," so navedli.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

KOMENTARJI50

sinjebradec
21. 12. 2025 13.00
med janičarji je zaznati velikansko strahopetnot in zato je do neke mere razumljivo da so se 41 skrili pod kljukasti križ kot se skrijejo piščeti pod kokljo!
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
21. 12. 2025 13.00
Najlepše mesto na svetu
Odgovori
+1
1 0
gonisetaubi
21. 12. 2025 12.59
solzivec v avtu imam pa ima lahko kij v roki..
Odgovori
+1
1 0
kokicas
21. 12. 2025 12.57
Če ni specialne enote se ne uredi nič. Policia v uniformah je samo za cestne kazni pisat.
Odgovori
+2
3 1
Artechh
21. 12. 2025 12.57
No vidiš Golob zakaj rabimo orožje? Nesposni ste to preprečiti, svoboda pa to.
Odgovori
+2
3 1
SloButale
21. 12. 2025 12.59
@Artechh Ti si lep primer nerazgledanega desničarja. V ZDA orožje res učinkovito rešuje in preprečuje nasilje. Tja se preseli in bodi kavboj na divjem zahodu.
Odgovori
-1
0 1
asdfghjklč
21. 12. 2025 12.57
zagotovo ćhefur ...
Odgovori
+3
4 1
M.M.Miša
21. 12. 2025 12.56
Upam ,da imajo pravo osebo . Narod je nor .................. vedno bolj nestrpen in nasilen . Kam plovemo ....
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.55
Ali bo cerefin tudi hodil v parlament ze stiri mesece pred volitvami da bo urejal stvari se predno bodo uradne volitve? Pa bodo spet napisali sami rezultate kot vedno!!!
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.57
Prebilic zgleda da je spregledan in je propadel plan?!?
Odgovori
+3
3 0
Sandokkan
21. 12. 2025 12.55
Ljubljana je nevarna!!!
Odgovori
-1
1 2
mario7
21. 12. 2025 12.58
Za svečkarje
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
21. 12. 2025 12.55
Spet kak levičar
Odgovori
-2
3 5
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.56
Pa kaj ima levicar s tem, ali pa desnicar!!! Ni vse politika!!!
Odgovori
+3
3 0
sinjebradec
21. 12. 2025 12.55
očitno da imajo retrogradirani hude fobije ki se vlečejo še iz 45 !bojijo se se tudi lastne sence!
Odgovori
-1
0 1
KamGremo
21. 12. 2025 12.52
S takim za 10 let v arest
Odgovori
+3
4 1
4krogci
21. 12. 2025 12.51
Pac spet druzenje med toplimi! Spet kaksen zupan iz SDS kvote??
Odgovori
+0
5 5
Teleport
21. 12. 2025 12.55
Tvoj tovariš jank pravi drugace
Odgovori
-1
0 1
sinjebradec
21. 12. 2025 12.50
nekateri nikakor nočeji sprejeti dejstva da je človek najbolj okrutna zver !ubija iz koristi in užitka !
Odgovori
+2
4 2
iziizi
21. 12. 2025 12.49
oborožit se bo treba
Odgovori
-1
4 5
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.50
mam ves cas kolicek v avtu.
Odgovori
-2
1 3
Hugh_Mungus
21. 12. 2025 13.00
Ne vem če znaš brat, ampak prav zaradi orožja je življenje našega rojaka ogroženo. Če bi se samo s pestmi sklofala, bi bile za tak razplet manjše šanse
Odgovori
0 0
klop12
21. 12. 2025 12.47
Ma če pride kdaj do vojne, moraš biti v glavo ruknjen,. da tvegaš življenje za tolk nestrpne "sonarodnjake", ki bi te pokončalio, če na zeleni ne štartaš takoj v svetlobni hitrosti, če na prehitevalnem prehitevaš s samo 140kmh, ker si drzneš po coni 30kmh vozit po predpisih in še celo morje drugih anekdot.
Odgovori
+9
9 0
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.48
Vse vojne so zaradi politike in elit!!!
Odgovori
+4
4 0
pusi
21. 12. 2025 12.46
Se bo treba oborožit. Nelegalno.
Odgovori
-3
3 6
mario7
21. 12. 2025 13.00
Si z mah ničevve sekte?
Odgovori
0 0
ACC0
21. 12. 2025 12.46
zakaj čeferina ne moremo komentirat ? a ma plačan oglas ?
Odgovori
+7
10 3
EU Dig. Cenzura
21. 12. 2025 12.48
Seveda ker propada njihovo pranjr mozganov bodo poskusili se v ceferinom mogoce. To jim je zadnja!!! Potem je konec, no sej tako ali tako je ze njihov konec
Odgovori
+5
7 2
Muca ne grize
21. 12. 2025 12.44
Žalostno ,da sem volil to pokvarjeno vlado.Čisto vse je narobe.
Odgovori
-2
8 10
GBTA
21. 12. 2025 12.46
Kaj ima vlada veze? Kolko mores bit neumen?
Odgovori
+4
10 6
sinjebradec
21. 12. 2025 12.48
saj ne more bit janšist če ni retarograden!
Odgovori
+1
5 4
Bozjidar
21. 12. 2025 12.42
Tudi vcasih smo se na veselicah pretepali,vendar samo z rokami,brez vecjih poskodb😜
Odgovori
+3
7 4
