Na parkirišču izbruhnil pretep: ogroženo življenje 42-letnika

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je po doslej zbranih obvestilih 42-letnik, ki je bil v družbi še ene osebe, na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada sprl z osumljencem, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa se je odpeljal.

Na kraj dogodka so takoj napotili več policijskih patrulj in posebno enoto policije. Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje.

Kriminalisti so po ogledu kraja dejanja zasegli vozilo osumljenca. Intenzivna kriminalistična in forenzična preiskava se nadaljuje, prav tako kriminalisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili iz PU Ljubljana.

"Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi," so navedli.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.