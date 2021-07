Na parkirišču podjetja Žonta v Trnovljah dve noči zapored zagorel tovornjak

Celjski policisti so bili v sredo okoli 4.30 obveščeni, da sta pred objektom tehničnih pregledov Žonta v Trnovljah pri Celju zagoreli dve tovorni vozili. Minulo noč je ponovno zagorel poškodovani tovornjak, ki se je vžgal že dan prej, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.