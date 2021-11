Na parkirišču zagorel avto, požar zajel tudi sosednja vozila

Ljubljanske policiste so ponoči obvestili o požaru vozila na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je po prvih podatkih zagorelo vozilo znamke BMW, ki je pogorelo v celoti, požar pa se je nato razširil še na tri sosednja vozila.

Požar so pogasili gasilci, policisti pa so kraj zavarovali. Vzrok za požar še ni znan, policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, bodo pa o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Kot so še sporočili ljubljanski policisti, v dogodku poškodovanih ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.