Na Pelješcu prijeli Slovenca, ki se je samozadovoljeval pred deklico

Slovenskega državljana, sicer kuharja iz Domžal, so policisti privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zadovoljevanja spolnega nagona pred otrokom, mlajšim od 15 let, so za Dubrovački vjesnik pojasnili na dobrovniškem županijskem sodišču.

Dodali so, da je osumljeni storil kaznivo dejanje pred sedemletno deklico iz Poljske v enem od kampov v Orebiću. Deklica je v kampu bivala s svojimi starši kot gostja, osumljeni pa je tja prišel z delom svoje družine.