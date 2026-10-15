Na Planini znova pokalo: ob prihodu policistov pobegnili

Kot so sporočili s PU Kranj, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev, pri tem pa za pomoč prosijo tudi občane.
Vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o osebah, ki so sodelovale v pokanju okoli 22. ure in ob polnoči, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (številka 04/233 64 00), interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon (080 1200).
"S skupnim sodelovanjem bomo učinkovitejši pri reševanju tovrstne problematike ter zagotavljanju varnosti na območju Planine," še dodajajo policisti.
V preteklih dneh in tednih smo poročali o razgrajanju mladih, ki se vsak večer zbirajo na območju kranjske Planine. Dirkanje s skiroji in skuterji, ogrožanje pešcev, pokanje petard, vandalizem in kurjenje ognja na otroškem igrišču med bloki – ogorčeni prebivalci so znova priče prizorom, ki smo jih gledali že za novo leto.
Nekateri krajani pravijo, da si pozno zvečer ne upajo več iz stanovanja. Dodajajo, da so razmere ušle izpod nadzora. Občina je v sodelovanju s Policijo sprejela dodatne ukrepe, med drugim so se dogovorili za poostren nadzor policistov in redarjev, tudi v obliki skupnih patrulj.
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