Na Planini znova pokalo: ob prihodu policistov pobegnili

Kot so sporočili s PU Kranj, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev, pri tem pa za pomoč prosijo tudi občane.

Vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o osebah, ki so sodelovale v pokanju okoli 22. ure in ob polnoči, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (številka 04/233 64 00), interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon (080 1200).

"S skupnim sodelovanjem bomo učinkovitejši pri reševanju tovrstne problematike ter zagotavljanju varnosti na območju Planine," še dodajajo policisti.