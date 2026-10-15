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Črna kronika

Na Planini znova pokalo: ob prihodu policistov pobegnili

Kranj, 15. 10. 2026 10.06 pred 1 uro 1 min branja 41

Avtor:
M.S.
Planina v Kranju

Kranjski policisti so zaradi motečega pokanja pirotehničnih izdelkov sinoči dvakrat posredovali na območju soseske Planina. Skupine mladostnikov so se ob prihodu policistov razbežale. Med kontrolo okoliških ulic so identificirali več oseb, a domnevnih kršiteljev še niso izsledili.

Kot so sporočili s PU Kranj, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev, pri tem pa za pomoč prosijo tudi občane.

Vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o osebah, ki so sodelovale v pokanju okoli 22. ure in ob polnoči, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (številka 04/233 64 00), interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon (080 1200).

"S skupnim sodelovanjem bomo učinkovitejši pri reševanju tovrstne problematike ter zagotavljanju varnosti na območju Planine," še dodajajo policisti.

Soseska Planina
Soseska Planina
FOTO: POP TV

V preteklih dneh in tednih smo poročali o razgrajanju mladih, ki se vsak večer zbirajo na območju kranjske Planine. Dirkanje s skiroji in skuterji, ogrožanje pešcev, pokanje petard, vandalizem in kurjenje ognja na otroškem igrišču med bloki – ogorčeni prebivalci so znova priče prizorom, ki smo jih gledali že za novo leto.

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Nekateri krajani pravijo, da si pozno zvečer ne upajo več iz stanovanja. Dodajajo, da so razmere ušle izpod nadzora. Občina je v sodelovanju s Policijo sprejela dodatne ukrepe, med drugim so se dogovorili za poostren nadzor policistov in redarjev, tudi v obliki skupnih patrulj.

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kranj planina policija

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KOMENTARJI41

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Razumnež
15. 10. 2026 11.31
Obogatena multikulturnost...
Odgovori
0 0
Artechh
15. 10. 2026 11.28
Umirite se, fotri baje zidajo, to je sam manjsa razigrantost otrok teh pimembnih clanov druzbe. /s
Odgovori
0 0
ma96
15. 10. 2026 11.25
Starše zmečite za par dni v čuzo, da se bodo začeli mal sekirat, kaj njihova mularija dela. Tega sranja ni samo v Kranju, ampak je prava epidemija tega. Bedaki, ki se po glavnih cestah furajo po zadnjih gumah s kolesi, motorji, celo s skiroji. Ko bo nekdo enga zbil, bo pa tragedija in jok in stok.
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0 0
Victorinox
15. 10. 2026 11.23
Tudi policija ima bistveno premalo pooblastil. Enako kot učitelji po šolah. Posledice, oziroma rezultati so znani in vidni.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
15. 10. 2026 11.21
V naši vasi smo problem rešili hitro. Kjer so se zvečer zbirali mladostniki in delali probleme, smo si starejši vaščani postavili mizo in igrali karte. Mladini je to motilo in so šli drugam.
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+1
1 0
Ben Hur
15. 10. 2026 11.20
Raznolikost je nasa najvecja moc, pravijo nekateri...
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+4
4 0
dori.g
15. 10. 2026 11.17
Če bi to počeli Slovenci, bi že zdavnaj najeli zasebno varnostno službo, ki je varovala izgradnjo kanala v LJ, da jih zakonito pretepe in bi bil takoj mir.
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+9
9 0
slavkojakse
15. 10. 2026 11.11
Vse skupaj mal prepozno se pa bojim da če smo tukaj mal zamudili upajmo da ne zamudimo ko bo kj večjega kj bolj resnega...
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+10
10 0
Victorinox
15. 10. 2026 11.09
Saj, tipično. Delajo zahrbtno potem pa nikakršen prevzem odgovornosti. Treba je tudi montirati kamere, potem pa po njih. Vzgoje tako nimajo nobene, so Sloveniji v pogubo.
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+13
13 0
Hellcat
15. 10. 2026 11.23
kaj ti bo kamera....vsi zakriti...samo razbili jih bodo.
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0 0
Gašper15
15. 10. 2026 11.09
Kaj se pritožujete pa kregate ja policija nič ne more lahko mu reče samo TI TI TI TI TI TI nagajivček to se ne dela. Krivi so starši poslal jih bi na cesto, ulice igrišča stražit da vidijo kaj delajo njihovi nagajivčki. Če bi mene fotr dobil bi dobil take batine da bi se iskrilo po ulici za mano ko bi tekel pred njim.
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+15
15 0
Hellcat
15. 10. 2026 11.24
Hja....tukaj je problem, ker so starši isti, če ne celo slabši.
Odgovori
0 0
Spletko
15. 10. 2026 11.09
Zanimivo mi je, kje v tej zgodbi so starši teh mladih, kje je bila vzgoja? V prvi vrsti so oni krivi za te dogodke.
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+13
13 0
medusa
15. 10. 2026 11.02
ALBANCI!!!
Odgovori
+13
15 2
lokson
15. 10. 2026 11.01
Kaj na to poreče Sukićka.
Odgovori
+11
13 2
Victorinox
15. 10. 2026 11.09
Ona jih bo seveda na vso moč zagovarjala. Ve se zakaj.
Odgovori
+9
11 2
Amenhotep
15. 10. 2026 11.15
Bo vrgla zvezek proti njim.
Odgovori
+6
6 0
ribi? pepe 1
15. 10. 2026 11.01
to so Stevanovičevi!
Odgovori
-4
4 8
Alexsander6
15. 10. 2026 10.59
Odstop Rakovca takoj.
Odgovori
+12
14 2
Victorinox
15. 10. 2026 11.10
Saj on jih ima za prijatelje. Še fotografira se z njimi na žurih.
Odgovori
+9
9 0
medusa
15. 10. 2026 10.55
Me je zbudilo okol 24h!!! Policija spi!!!Zupan KRANJA ODSTOPI!!!!!
Odgovori
+14
16 2
Artechh
15. 10. 2026 10.54
Geto
Odgovori
+8
9 1
Deathstar
15. 10. 2026 10.51
Črne bunde, kratke trenerke, patike, zabriti.... Naprej ne bom govoril, povsod jih je polno....
Odgovori
+23
23 0
Victorinox
15. 10. 2026 11.11
Zasluga anti slovenskih vlad in lokalnih šerifov.
Odgovori
+9
9 0
followme
15. 10. 2026 10.50
Sami NAŠI
Odgovori
+13
13 0
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