Na pobočju Porezna zagorelo, na delu trije air tractorji

Glede na to, da gre za težko dostopen teren in da so na območju zabeležili tudi nevihte, kaže, da je požar najverjetneje povzročil udar strele. Ta je bil sicer odgovoren za vse večje požare v naravnem okolju v zadnjih 14 dneh, je opozoril Behin in spomnil, da so se na upravi za zaščito in reševanje odločili, da bo od sobote znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. V naravnem okolju bo prepovedano izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Požarna ogroženost naravnega okolja se bo v prihodnjem tednu predvidoma povečevala tudi v večjem delu preostale države, so sporočili z uprave.