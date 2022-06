Nesreča se je zgodila ob 13.42. Na območju so bili prisotni gorski reševalci, ki so padalko našli. Preminulo je helikopter letalske policijske enote z združeno ekipo gorske reševalne službe prepeljal v Tolmin, kjer jo je prevzela pogrebna služba, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.