Na pobočju Stola z jadralnim padalom strmoglavila 49-letna Nemka

Okoli 14. ure je bila Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o padcu jadralne padalke na pobočju Stola nad Kobaridom. Gre za 1673 metrov visoko goro v zahodnih Julijskih Alpah. Na kraj so prihiteli gorski reševalci GRS Tolmin, ki so na težko dostopnem in močno zaraščenem severnem pobočju Stola našli negibno jadralno padalko, ki ni kazala znakov življenja.

V nadaljevanju identifikacijskega postopka je bilo ugotovljeno in potrjeno, da se je smrtno ponesrečila 49–letna jadralna padalka, državljanka Nemčije. Policisti so ugotovili, da je v četrtek z vzletišča Kobala na Tolminskem poletela skupina osmih jadralnih padalcev, vsi nemški državljani. Med njimi je bila tudi pokojna 49-letnica, ki je kasneje na Kobariškem zaradi padca podlegla telesnim poškodbam.

Zaradi težko dostopnega terena so preminulo jadralno padalko prevzeli člani združene ekipe GRS-HNMP in jo s policijskih helikopterjem prepeljali na helidrom v Tolmin, kjer je pokojno prevzela pogrebna služba.



Policija je o tragični nesreči tuje jadralne padalke poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Bovški policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo

krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.