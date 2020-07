Na počivališču ob gorenjski avtocesti serija vlomov v avtodome

Jeseniški policisti so ta mesec obravnavali šest vlomov in poskusov vlomov v vozila na avtocestnem počivališču, sporočajo s Policijske uprave Kranj. "V štirih primerih so storilci uspeli vlomiti v vozila, pretežno avtodome, v dveh primerih pa je dejanje ostalo pri poskusu. Vlamljali so ponoči in tudi kadar so lastniki spali v vozilu," je zapisal predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Nastala je večja materialna škoda: samo s tatvino stvari iz vozil so lastnike oškodovali za okoli 8.000 evrov. Nepridipravi, ki so vlomili skozi vrata vozila, so v največ primerih pobrali torbice in denarnice.

Glede na do zdaj zbrana obvestila sta storilca najmanj dva. Pri enem vlomu ju je posnela nadzorna kamera.