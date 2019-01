V Ljubljani in Logatcu neznanca iz vozil ukradla kartice in gotovino

V soboto okoli 11.30 so ljubljanski policisti obravnavali primer drzne tatvine na počivališču na Viču v Ljubljani. Po ogledu kraja dogodka so ugotovili, da je oškodovanec v zgodnjih jutranjih urah parkiral vozilo na počivališču in zaspal za volanom. Na voznikovo okno je nato okoli sedme ure zjutraj potrkal neznanec in dejal, da nekaj teče iz vozila. Oškodovanec je nato izstopil iz vozila in skupaj z neznancem odšel do zadnjega dela, kjer je pogledal, če besede neznanca držijo. Slednji je takrat odšel okoli vozila po desni strani in pot nadaljeval po parkirišču neznano kam. Oškodovanec je nato čez nekaj ur opazil, da med sedežema ni več njegove torbice, v kateri je imel spravljene osebne dokumente, kartice in gotovino. Neznani storilec mu je povzročil za okoli 400 evrov denarne škode.

Novi primer drzne tatvine so ljubljanski policisti obravnavali tudi v noči iz sobote na nedeljo na počivališču v Logatcu. Okoli tretje ure so bili obveščeni o drzni tatvini na parkirišču avtocestnega postajališča v smeri Ljubljane. Neznani storilec je iz vozila znamke Mercedes Benz Sprinter ukradel mapo s karticami, medtem ko sta oškodovanca spala v zadnjem delu vozila. Storilec ju je oškodoval za okoli 500 evrov.