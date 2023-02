Na Pohorju huje poškodovan smučar, ki je padel s sedežnice

V petek dopoldne se je na mariborskem Pohorju zgodila nesreča. Smučar je padel na izteku sedežnice smučišča. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so ga z vozilom odpeljali v UKC Maribor. Smučar je v nesreči utrpel hudo telesno poškodbo, so sporočili iz PU Maribor.

Sicer pa je bil moški pravilno opremljen in je uporabljal zaščitno čelado.

Policisti bodo poročilo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.