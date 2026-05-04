Na Pohorju zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt

Policisti so ogled kraja požara v vikend hišici na Planini pod Šumikom opravili v nedeljo, zbirajo pa še nadaljnja obvestila, so danes povedali na mariborski policijski upravi.

Na območju Lobnice je zagorel objekt, preurejen v gostinski lokal, na smučišču. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj se je z objekta v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov razširil še na bližnji gozd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ruše, Smolnik, Bistrica ob Dravi in Selnica ob Dravi so požar pogasili, iznesli dve plinski jeklenki in objekt ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled požarišča.