Na pomurski avtocesti umrl 73-letni voznik

Kot so sporočili s PU Maribor, je 73-letni voznik vozil iz smeri Maribora proti Murski Soboti, ko je, pred izvozom za Cerkvenjak, iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča. Vozilo se je večkrat bočno prevrnilo in obstalo na uvozu na avtocesto.

Kljub temu, da so mu nudili zdravniško pomoč, je voznik na kraju nesreče umrl, njegovo sopotnico pa so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili policisti.