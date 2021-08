Na pomurski avtocesti zagorelo tovorno vozilo, nastalo za 13.000 evrov škode

V ponedeljek okoli 18.25 je romunski državljan vozil priklopno tovorno vozilo po pomurski avtocesti iz smeri Lenarta proti Mariboru. Pred predorom Močna mu je na priklopnem tovornem vozilu zagorela zadnja leva notranja pnevmatika.

Voznik je vozilo ustavil v prvi odstavni niši ter odklopil vlečno vozilo in ga premaknil na varno razdaljo. Z gasilnim aparatom je skušal pogasiti požar, a ni bil uspešen. Ogenj se je razširil po celotnem priklopnem tovornem vozilu in na naložen tovor. Požar so pogasili šele gasilci, nastalo pa je za 13.000 evrov materialne škode.

Zaradi gašenja je bila pomurska avtocesta v smeri Maribora zaprta za ves promet do zgodnjih jutranjih ur. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.