Na postaji žalila voznika avtobusa in ovirala delo policistov

Škofjeloški policisti so v torek okoli 16.40 obravnavali kršitev javnega reda in miru na območju avtobusne postaje v Škofji Loki, kjer so dvema moškima odredili tudi pridržanje do 12 ur, so sporočili s PU Kranj.

Po doslej znanih podatkih je 37-letni moški pristopil do voznika avtobusa, ki je avtobus parkiral na avtobusni postaji in ga začel žaliti ter se do njega vesti "na drzen način". Po prihodu policistov na kraj ni prenehal, prav tako ni upošteval zakonite odredbe policistov, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur.

Med postopkom je do policistov pristopil še 51-letni moški, ki se je s svojimi dejanji nedostojno vedel na javnem kraju ter motil policijski postopek ter tudi po zakoniti odredbi policistov s kršitvijo ni prenehal, zato so tudi zoper njega odredili pridržanje do 12 ur. Policisti zoper oba moška vodijo prekrškovni postopek.

Ob tem s PU Kranj sporočajo, da je vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot zasebnem prostoru, nedopustno in ga policija ne bo tolerirala. "Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala! Zagotovimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja."