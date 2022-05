Na poti k trojnemu morilcu, ki je skoraj 22 let za zapahi

Za krmilom avta, ki že požira kilometre na poti proti Mirni, je Mark Deu , odličen snemalec , ki me je na podobnih podvigih že spremljal, bil je poleg, ko je bilo zelo napeto in vselej je ohranil mirnost in predvsem – nikoli ni ugasnil kamere, tudi ko bi marsikdo že odpeketal, češ: "Za to pa jaz nisem plačan, sploh pa ne dovolj."

Ob klepetu o tem, kaj in kako bova posnela, kakšen prispevek pripravljam, sva že skoraj tam, kamor gredo tisti ljudje, ki so v življenju zašli in storili slabo drugemu. Govorimo o najstrožjem in največjem slovenskem zaporu Dob pri Mirni na Dolenjskem. Prostor, kamor si res ne želite. Če pa že, le v vlogi novinarja ali študenta prava oziroma kakšne druge študijske smeri.

Najprej nas čaka temeljit pregled in sprehod skozi rentgen. Tukaj nikomur, ki prihaja "od zunaj", ne zaupajo. In prav je tako. Če kdo, namreč ravno pravosodni policisti vedo, da je vsak človek vsega sposoben, seveda ob izpolnjenih določenih pogojih, ki pa se pri vsakem posamezniku razlikujejo. Kajti, bodimo pošteni, ljudje smo pod kožo vsi krvavi, in mnogokrat so le življenjske okoliščine, pa tudi malo sreče, v kakšno družino smo se rodili, tiste, ki bodo odločile, kdo bo postal direktor podjetja, kdo pa direktor podzemlja. Nekaj pa gotovo tudi prinesemo na svet.