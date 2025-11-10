Na požarišču pri Radomljah ostajajo požarne straže

Merkužič je povedal, da so ekološke preiskave izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar zaenkrat ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.
Na Policijski upravi Ljubljana so medtem pojasnili, da vzrok požara še ni znan. "Dejstvo je, da takšni požari terjajo obsežne in dalj časa trajajoče preiskave tako o vzrokih kot drugih okoliščinah," so zapisali v sporočilu za javnost.
Požar je v Preserjah pri Radomljah v nedeljo ponoči izbruhnil na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje. Zajel je dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov, na terenu pa se je z njim borilo več kot 150 gasilcev, ki so požar v nedeljo dopoldne pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan, v času požara v objektu ni bilo ljudi. Požar je povzročil ogromno gmotno škodo, je na spletni strani objavila Občina Domžale.
