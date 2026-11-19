Nesreča se je zgodila v sredinih jutranjih urah na glavni cesti na Mostu na Soči.

Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je 43-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom, na katerem je prevažal hlodovino, vozil skozi naselje iz smeri gasilskega doma proti bencinskemu servisu. V neposredni bližini ene od stanovanjskih hiš je z vozilom zapeljal na prehod za pešce, pri tem pa ni omogočil varnega prečkanja 18-letni peški, ki je v tistem trenutku že bila na prehodu.

Omenjeni prehod za pešce sicer ni semaforiziran. Voznik je mlajšo peško zadel s prednjim delom vozila, po trčenju pa jo je odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je po več metrih drsenja obležala na sredini vozišča.

Hudo poškodovano peško, ki je utrpela hudo poškodbo glave, so na kraju nesreče oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo po nudeni prvi pomoči z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Vozniku so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,0. Odredili so tudi izredni tehnični pregled tovornega vozila.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo 43-letnega voznika tovornega vozila zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.