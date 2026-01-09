Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal dalje

Pivka, 09. 01. 2026 12.10 pred 27 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D.L.
Prehod za pešce

Na prehodu za pešce v Pivki je 82-letni voznik povozil 10-letno deklico in zapeljal naprej. Deklica je bila lažje poškodovana. Policisti so voznika izsledili in bodo zoper njega vložili kazensko ovadbo, prav tako bodo predlagali ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.

Prehod za pešce, avto, splošna
Prehod za pešce, avto, splošna
FOTO: Shutterstock

Policija je v četrtek okoli 14. ure dobila prijavo očividca, da je v Pivki voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v otroka, zatem pa odpeljal naprej proti železniški postaji.

Policisti so izsledili 82-letnega povzročitelja, za katerega so odredili strokovni pregled. Po zaključenih postopkih bo zanj podana kazenska ovadba, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Lažje poškodovano 10-letno deklico so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, je dodala.

Dijakinja o napadu: Zaklenili smo se v učilnice, bili smo prestrašeni

Bebo2
09. 01. 2026 13.00
s temi starimi so sami problemi, že parkrat sem videl ko so na parkirišču zadeli drug avto, pa kar odpeljali naprej kot da se ni nič zgodilo
Lara1234567
09. 01. 2026 12.55
Sploh ne vem kaj počne na cesti človek, ki je cca 50 let nazaj opravljal izpit za avto. Tudi, če ga je obnavljal, je starost 82 let konkretno previsoka za vožnjo avtomobila.
ho?emVšolo
09. 01. 2026 12.48
To je tako, ko ima starostnik namen spusti vetrič in mu uide v hlače.
