Na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal dalje

Policija je v četrtek okoli 14. ure dobila prijavo očividca, da je v Pivki voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v otroka, zatem pa odpeljal naprej proti železniški postaji.

Policisti so izsledili 82-letnega povzročitelja, za katerega so odredili strokovni pregled. Po zaključenih postopkih bo zanj podana kazenska ovadba, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Lažje poškodovano 10-letno deklico so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, je dodala.