Črna kronika

Na prehodu za pešce trčil v starejšega moškega, ta hudo poškodovan v bolnišnici

Tolmin, 02. 12. 2025 10.16 | Posodobljeno pred 1 uro

V središču Tolmina se je včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je 67-letni voznik na prehodu za pešce spregledal 75-letnega pešca. Slednji je utrpel hude telesne poškodbe, odpeljali so ga v bolnišnico. Dogodek preiskujejo.

Na prehodu za pešce je moški pravilno prečkal vozišče, voznik pa ga je ob tem zadel s prednjim levim delom vozila.
Na prehodu za pešce je moški pravilno prečkal vozišče, voznik pa ga je ob tem zadel s prednjim levim delom vozila. FOTO: Damjan Žibert

Do hude prometne nesreče je prišlo v ponedeljek ob 15.54, so sporočili iz PU Nova Gorica. Pešec se je sprehajal po pločniku iz smeri semaforiziranega križišča v smeri bencinskega servisa. Po dosedanjih ugotovitvah je 67-letni voznik avtomobila ravno takrat zavijal levo na tamkajšnji bencinski servis in pri tem spregledal 75-letnega pešca. Na prehodu za pešce je moški pravilno prečkal vozišče, voznik pa ga je ob tem zadel s prednjim levim delom vozila. Ob tem je pešec padel na tla in utrpel hude telesne poškodbe.

Na kraju nesreče so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, ki so hudo poškodovanemu pešcu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O hudi nesreči so iz Policijske uprave Nova Gorica obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Tolminski policisti okoliščine prometne nesreče preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

nesreča pešec huda prometna nesreča tolmin
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Blue Dream
02. 12. 2025 12.02
+1
Nisem presenečen glede na to kako vozi folk. Prometna policija pa izgleda ne obstaja več.Nisem videl nobenega prometnega policaja že leta samo radarske kište za luplenje postavljajo
