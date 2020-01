Na prehodu za pešce zbil tri osebe

V nedeljo, okoli 16. ure, se je na Letališki cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri voznik osebnega vozila ni upošteval prednosti pešcev na prehodu za pešce in trčil v tri osebe, ki so prečkale vozišče. Vsi trije pešci so se v nesreči lažje poškodovali in so bili odpeljani v UKC Ljubljana. Vozniku osebnega vozila je bil izdan plačilni nalog, so sporočili s PU Ljubljana.