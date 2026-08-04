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Črna kronika

Na prehodu zbil pešca, nato pobegnil: vozil je pijan

Domžale, 04. 08. 2026 09.16 pred 41 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Prehod za pešce, avto, splošna

Voznik osebnega vozila je v Domžalah na prehodu zbil dva pešca, nato pa odpeljal s kraja, ne da bi jima nudil prvo pomoč. Policisti so ga kasneje izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 22. ure na Rojski cesti. Po do zdaj znanih podatkih Policije je nesrečo povzročil voznik, ki je na prehodu odvzel prednost pešcema.

Pri tem se je eden od pešcev huje poškodoval, drugi pa lažje. Z reševalnim vozilom so ju prepeljali v UKC Ljubljana. Njuno življenje ni ogroženo.

Voznik je po trčenju pobegnil s kraja, a so ga policisti izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

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KOMENTARJI3

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Watcherman
04. 08. 2026 09.57
Za vas večina spet ne bo krivec voznik avtomobila tako je ponavadi pri vas.
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0 0
sportko47
04. 08. 2026 09.31
prehitro poročate, morali bi počakati vsaj 18 ur da se dec strezni !
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+0
1 1
Vakalunga
04. 08. 2026 09.27
Vzor in motivacijo je črpal iz dirke predsednice MUSARJEVE, zgledi vlečejo. Tudi on je zamudil na Pogačarjev teden..
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+2
3 1
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