Na prehodu zbil pešca, nato pobegnil: vozil je pijan

Nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 22. ure na Rojski cesti. Po do zdaj znanih podatkih Policije je nesrečo povzročil voznik, ki je na prehodu odvzel prednost pešcema.

Pri tem se je eden od pešcev huje poškodoval, drugi pa lažje. Z reševalnim vozilom so ju prepeljali v UKC Ljubljana. Njuno življenje ni ogroženo.

Voznik je po trčenju pobegnil s kraja, a so ga policisti izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.