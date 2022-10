Na prikolici vozil avtodom – tovor ni bil pravilno označen

Gorenjski policisti so v četrtek med 8.30 in 13. uro na nadzorni točki Torovo na gorenjski avtocesti, v smeri Karavank, poostreno nadzirali tovorna vozila in avtobuse. Poostren nadzor so opravili nad 34 tovornimi vozili in avtobusi, stehtali so 17 tovornih vozil in odredili 27 preizkusov alkoholiziranosti, ki so bili vsi negativni. Prav tako so odredili en preizkus za ugotavljanje prepovedanih drog, ki je v organizmu pokazal prisotnost prepovedanih drog.

S PU Kranj so sporočili, da so v nadzoru ugotovili 21 kršitev, med njimi tehnično neizpravno vozilo, nepravilen preklop mehanizma na tahografu, prekoračitev hitrosti, prekoračeno največjo dovoljeno maso vozila, neupoštevanje prometne signalizacije, izredni prevoz brez dovoljenja in nepravilno označen tovor. Iz prometa so policisti izločili šest vozil, so še sporočili.