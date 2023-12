Na prikolico naložil za 10 ton preveč debel

Voznika so zaustavili v ponedeljek popoldne. Policista sta odredila tehtanje, pri čemer so ugotovili, da je skupina vozil skupaj s tovorom tehtala 50.420 kilogramov, kar je za 10.420 kilogramov več od dovoljene skupne mase. Prav tako sta ugotovila, da je skupina vozil s tovorom presegla največjo dovoljeno višino. Vozniku je bil na kraju izdan plačilni nalog ter izrečena globa v višini 2700 evrov, tovornjak s priklopnim vozilom pa so izločili iz prometa.