Na priljubljeni avstralski plaži morski pes ubil deskarja

V bližini priljubljene plaže na avstralski vzhodni obali je trimetrski morski pes napadel deskarja, ki je zaradi poškodb umrl. Na pomoč so mu sicer pogumno priskočili drugi deskarji, ki so ga zvlekli na obalo, a mu kljub hitremu posredovanju reševalcev ni bilo več pomoči. To je že letošnji tretji napad morskega psa v Avstraliji, ki se je končal s smrtjo.

Napad se je zgodil ob 10. uri po lokalnem času pri Kingscliffu, kakih 100 kilometrov južno od Brisbanea. Trimetrski morski pes je deskarja ugriznil v levo nogo. Na pomoč je prihitelo več drugih deskarjev, ki so žival pregnali in poškodovancu pomagali do obale. Čeprav so mu takoj nudili prvo pomoč, so bile poškodbe tako hude, da ga niso mogli rešiti. Žrtve uradno še niso identificirali, domnevajo pa, da gre za 60-letnika iz zvezne države Queensland. Reševalec Terry Savage je deskarje, ki so kolegu priskočili na pomoč, pohvalil. "Da so ga iz vode spravili na obalo, je bilo zelo junaško dejanje. Žal pa nismo mogli zanj storiti ničesar več," je dejal za ABC. icon-expand Morski pes je bil dolg kar tri metre. FOTO: APTN Video Na kraj dogodka so po poročanju The Sydney Morning Heralda prihiteli oboroženi policisti, ki imajo dovoljenje, da morskega psa ustrelijo, če ogroža kopalce, a jim to ni uspelo, žival pa je po nekaj urah zapustila območje. So pa reševalci iz vode po incidentu spravili vse kopalce, pomagali so jim tudi z vodnimi skuterji. Reševalec iz vode James Owenje za omenjeni časnik povedal: "Trenutno smo vsi malo v šoku, razpoloženje je klavrno. Ne spomnim se, da bi se v preteklosti na tem območju morski pes že kdaj ubil kopalca." To je sicer že letošnji tretji napad morskega psa v Avstraliji, ki se je končal s smrtjo. Lani so v državi našteli 27 napadov, ki pa k sreči niso terjali človeških življenj.