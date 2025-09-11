Svetli način
Črna kronika

Voznik modrega ferrarija na primorski avtocesti grozil s pištolo

Vrhnika, 11. 09. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
Komentarji
57

Nemški državljan v modrem ferrariju je na primorski avtocesti najprej izsilil prednost drugemu vozniku, nato pa skozi okno vanj uperil pištolo. Policisti so ga zaustavili blizu Pivke.

Policisti PU Koper so v sredo nekaj po 9. uri zjutraj prejeli obvestilo o incidentu na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. 

Voznik osebnega vozila je poklical Policijo in jih obvestil, da mu je voznik modrega ferrarija z nemškimi registrskimi oznakami na avtocesti odvzel prednost, vanj skozi okno uperil še pištolo, nato pa odpeljal v smeri Postojne. 

Policisti so vozilo opazili med Postojno in Pivko in ga zaustavili v naselju Petelinje. 

Med postopkom so vozniku ferrarija, 58-letnemu državljanu Nemčije, zasegli plinsko pištolo. Vse nadaljnje postopke so na kraju prevzeli policisti PP Logatec. 

Ferrari (slika je simbolična).
Ferrari (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
ferrari avtocesta
KOMENTARJI (57)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perovskia
11. 09. 2025 14.23
+0
Cist normalno. Peljes se 1000km Nemcije, Anstrije vse po omejitvah, vsenpl predpisih pred gradbiscemnse vsi v eno kolono postavijo. Ko prečkas Karavanke, pa te isti zacnejo blendat gas takoj cez omejitev. Prehitevanje po desnem itd. Vejo da so pri nas komunajzi ukinili policijo, da je drzava pred sesutjen vseha. Da nimamo policije, da ni kadra policistov ampak lahko pa ornk zaplešemo
ODGOVORI
1 1
galeon
11. 09. 2025 14.22
+2
Bi se fajn smejal, ko bi njemu en nazaj pokazal pravo in mu preluknjal pleh,
ODGOVORI
2 0
PinkoPalinko na2
11. 09. 2025 14.20
+5
Nemški državljan, ki ne zna nemško. Kot pri nas...
ODGOVORI
5 0
moje.mnenje
11. 09. 2025 14.19
+0
Ziher se mu prijavitelj ni umaknil z levega pasa.
ODGOVORI
1 1
Hugh_Mungus
11. 09. 2025 14.21
-1
Ziher mu je vozil 10cm od odbijača. Vidiš kako neumna so taka ugibanja?
ODGOVORI
0 1
xoxotox6
11. 09. 2025 14.13
+0
grozil sa pištoljem????
ODGOVORI
1 1
Boti
11. 09. 2025 14.11
+6
kdo mu je dau drzavljanstvo nemsko
ODGOVORI
6 0
galeon
11. 09. 2025 14.07
+8
Kršitev Zakona o orožju. Na kraju odvzeta pištola in izrečena globa, katero je moral takoj plačati in adijo.
ODGOVORI
8 0
Valkidžija
11. 09. 2025 14.14
+3
Izgon pa pika.
ODGOVORI
4 1
medŠihtom
11. 09. 2025 14.07
+5
en takih, kot je znani ljubljačan, ki vozi stare porsche.
ODGOVORI
5 0
KR IS 2S
11. 09. 2025 14.07
-5
Plinska pistola z ruskim plinom.
ODGOVORI
0 5
awontuwej
11. 09. 2025 14.07
+2
Balkanska posla....
ODGOVORI
4 2
MarkoJur
11. 09. 2025 14.03
-7
Policija nima ustreznih pooblastil....
ODGOVORI
1 8
PošteniSlovenec
11. 09. 2025 13.59
+4
Vedel je da se vozi po balkanu in se je temu primerno obnašal in reagiral.
ODGOVORI
6 2
medŠihtom
11. 09. 2025 14.08
+2
janša je reku oborožite se in kot goreč desnilčar je zgolj in izključno izvrševal navodila.
ODGOVORI
5 3
Razumnež
11. 09. 2025 14.20
+1
Treba se je oborožit... Saj vidiš, da se po naši slovenski zemlji sprehajajo čudni "p"tiči...
ODGOVORI
1 0
peT99
11. 09. 2025 13.57
+6
ta "nemški državljan" je že v bih,albaniji ali pa na kosovem.... naši forenziki pa medtem preiskujejo izvor tega domnevnega plinskega orožja 🤣😂
ODGOVORI
9 3
medŠihtom
11. 09. 2025 14.09
+2
dejstvo je da bo v sloveniji kazen bolj komedija kot kazen. in to cel svet dobro ve.
ODGOVORI
3 1
bb5a
11. 09. 2025 13.54
+4
GTA 6 je očitno že v sloveniji...
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1543318
11. 09. 2025 13.53
+4
On je državljančić...v Nemčiji si tega ne upa, ker bi ga deportirali pa dali v čuzo!
ODGOVORI
7 3
peT99
11. 09. 2025 13.59
+0
vprašanje kak status državljanstva ima, po vsej verjetnosti ne gre za polnopravnega državljana, tako da bi bil sedaj že na poti v svojo izvorno državo...
ODGOVORI
3 3
medŠihtom
11. 09. 2025 14.09
+1
dejstvo je da bo v sloveniji kazen bolj komedija kot kazen. in to cel svet dobro ve !
ODGOVORI
1 0
Vedezvevse
11. 09. 2025 13.52
+5
A je tut v zaporu ali je sel naprej v Portorož?
ODGOVORI
5 0
Pika Nogavička
11. 09. 2025 13.51
+6
Tudi nemci niso več to, kar so bili nekoč.
ODGOVORI
6 0
_endrug
11. 09. 2025 13.52
+4
Nemci ali nemški državljani?
ODGOVORI
4 0
zapiramvamustaaa
11. 09. 2025 14.12
+1
Podobno kot babe današnje.
ODGOVORI
1 0
trtr
11. 09. 2025 13.48
+9
Nemec po imenu Đuro.
ODGOVORI
11 2
IskraLJ
11. 09. 2025 13.58
+2
Bolj Suljo ali Shaxiri
ODGOVORI
4 2
