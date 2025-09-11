Voznik modrega ferrarija na primorski avtocesti grozil s pištolo

Policisti PU Koper so v sredo nekaj po 9. uri zjutraj prejeli obvestilo o incidentu na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko.

Voznik osebnega vozila je poklical Policijo in jih obvestil, da mu je voznik modrega ferrarija z nemškimi registrskimi oznakami na avtocesti odvzel prednost, vanj skozi okno uperil še pištolo, nato pa odpeljal v smeri Postojne.

Policisti so vozilo opazili med Postojno in Pivko in ga zaustavili v naselju Petelinje.

Med postopkom so vozniku ferrarija, 58-letnemu državljanu Nemčije, zasegli plinsko pištolo. Vse nadaljnje postopke so na kraju prevzeli policisti PP Logatec.