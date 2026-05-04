Na primorki spet počilo: nesreča v delovni zapori

Na cesti trenutno nastaja daljši zastoj.

Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesti zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, poroča Prometno informacijski center za državne ceste.

Včeraj je promet pravto ohromila nesreča na primorski avtocesti, ki je bila med Razdrtim in Studencem več ur zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih osem ljudi. Eno poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Zaradi nesreče so nastajali zastoji.