Na primorki trčila tovornjak in osebno vozilo

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Logatcem in počivališčem Lom v obe smeri promet poteka samo po enem pasu. Nastali so zastoji. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika–Unec. Vozniki v zastojih, pustite pot za intervencijska vozila!

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, se je nekaj po 16. uri pri počivališču Lom zgodila prometna nesreča, v kateri sta udeležena osebno in tovorno vozilo. Slednje je prebilo vmesno zaščitno ograjo in se prevrnilo, zato je oviran promet na obeh straneh primorske avtoceste. Zaenkrat tiskovni predstavnik PU Ljubljana še nima podatka o zdravstvenem stanju udeležencev v prometni nesreči.

Uprava za zaščito in reševanje pa poroča, da sta ob 16.15 na avtocesti Logatec–Unec, občina Logatec, pred počivališčem Lom trčila osebno vozilo in tovorno vozilo, ki se je prevrnilo, pretrgalo odbojno ograjo in se zaustavilo na drugem vozišču v smeri Ljubljane. Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec in PGD Cerknica. V prometni nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci NMP Logatec prepeljali v bolnišnico.

Zaradi močnejših nalivov so ceste po državi spolzke in mokre, zato vozite zelo previdno.