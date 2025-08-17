Na Primorskem v dveh prometnih nesrečah umrla motorista

O prvi prometni nesreči s smrtnim izidom so bili koprski policisti obveščeni v soboto ob 21.21, ko so svojci sporočili, da pogrešajo motorista s sopotnikom, ki sta se okoli 17. ure peljala po cesti iz smeri Kozine proti Divači.

Pri pregledu relacije so policisti okoli 23. ure pri odcepu za Matavun pod ravnjo ceste našli motorno kolo, ob njem pa enega neodzivnega in enega hudo poškodovanega motorista, oba doma z območja Trsta. Na kraj so prišli reševalci in zdravnik, ki je za neodzivnega motorista na kraju potrdil smrt.

Ugotovili so, da je 54-letni voznik motornega kolesa skupaj s 33-letnim sopotnikom peljal po cesti iz smeri Kozine proti Divači. Ko je v bližini odcepa za Matavun pripeljal v dolg levi ovinek, je bil preblizu desnega roba vozišča in je zapeljal izven vozišča po nabrežini približno pet metrov pod raven ceste, kjer je trčil v drevo.