Na Primorskem v dveh prometnih nesrečah umrla motorista

Koper, 17. 08. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

K.H.
Na območju policijske uprave Koper sta se v zadnjih 24 urah zgodili prometni nesreči, v katerih sta življenje izgubila dva motorista, oba italijanska državljana. Prva se je zgodila v soboto zvečer na cesti iz smeri Kozine proti Divači, druga pa v nedeljo nekaj po 13. uri pri avtobusni postaji v Hraščah.

O prvi prometni nesreči s smrtnim izidom so bili koprski policisti obveščeni v soboto ob 21.21, ko so svojci sporočili, da pogrešajo motorista s sopotnikom, ki sta se okoli 17. ure peljala po cesti iz smeri Kozine proti Divači.

Pri pregledu relacije so policisti okoli 23. ure pri odcepu za Matavun pod ravnjo ceste našli motorno kolo, ob njem pa enega neodzivnega in enega hudo poškodovanega motorista, oba doma z območja Trsta. Na kraj so prišli reševalci in zdravnik, ki je za neodzivnega motorista na kraju potrdil smrt.

Ugotovili so, da je 54-letni voznik motornega kolesa skupaj s 33-letnim sopotnikom peljal po cesti iz smeri Kozine proti Divači. Ko je v bližini odcepa za Matavun pripeljal v dolg levi ovinek, je bil preblizu desnega roba vozišča in je zapeljal izven vozišča po nabrežini približno pet metrov pod raven ceste, kjer je trčil v drevo.

FOTO: Shutterstock

Voznika je odbilo naprej v grmičevje, sopotnika pa na bližnji travnik, kjer sta oba obležala. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija, hudo poškodovanega sopotnika pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Izolo. V času ogleda kraja prometne nesreče je bila cesta med 23.17 in 1.20 zaprta.

O drugi prometni nesreči – padcu motorista na avtobusni postaji v Hraščah – so bili koprski policisti obveščeni danes ob 13.06. Na kraj so prišli reševalci, ki so voznika poskušali reanimirati, vendar je zdravnik potrdil smrt.

Zaradi ogleda je bila cesta zaprta do 15.11. Po do sedaj zbranih obvestilih je 54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, peljal od Postojne proti Razdrtem. Ko je pripeljal do Hrašč, je na delu ceste, kjer je spremenjena konfiguracija, trčil v cestni otok in nato še v prometni znak, so pojasnili na policiji.

Več okoliščin bo ugotovljenih po zaključku ogleda in aktivnosti na kraju nesreče. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija.

