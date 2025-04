Na primorski avtocesti povsem zgorelo vozilo

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, je bil tamkajšnji operativno-komunikacijski center ob 17.42 obveščen, da na avtocesti Koper–Kozina gori vozilo. Na kraj so takoj napotili gasilce in policiste.

Zaradi gašenja vozila je bila avtocesta na tem delu zaprta do 18.13, nato pa je promet stekel po levem prometnem pasu.

"V požaru je v celoti zgorel osebni avtomobil slovenskih registrskih številk, pri tem pa ni bil nihče poškodovan. Po prvih ugotovitvah je vzrok požara na vozilu tehnična napaka," so sporočili iz PU Koper.