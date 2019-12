Na primorski avtocesti trčila štiri osebna vozila in dva tovornjaka

V prometni nesreči na primorski avtocesti, med Logom in Vrhniko, so bila udeležena štiri osebna vozila in dva tovornjaka. Pet oseb se je lažje poškodovalo, so sporočili ljubljanski policisti. Vzrok za nesrečo še ni znan.

Nekaj po 21. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti med Logom in Vrhniko. Po do sedaj zbranih obvestilih so v nesreči udeležena štiri osebna vozila in dve tovorni vozili. Po prvih podatkih ne gre za hujšo nesrečo, pet oseb je lažje poškodovanih. nesreča na primorski avtocesti FOTO: Bralec Avtocesta v smeri Kopra je zaprta pri izvozu Brezovica, obvoz za vsa vozila je po vzporedni regionalni cesti med Brezovico in Vrhniko. "Voznike pozivamo, naj upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo in navodila upravljalca ceste ter policistov. Voznike opozarjamo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil," so zapisali na PU Ljubljana. Policisti še opravljajo ogled kraja dogodka, zato več informacij niso mogli podati.