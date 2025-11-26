V nesreči na primorki umrl nemški državljan, voznica se bori za življenje

Koprski policisti so bili včeraj ob 16.34 obveščeni o prometni nesreči na odseku avtoceste med razcepom Nanos in Senožečami. Kot so pojasnili, so ugotovili, da je 43-letni nemški državljan pred nesrečo vozil skupino vozil (vlečno vozilo s polpriklopnikom) po desnem prometnem pasu avtoceste iz smeri Razdrtega proti Senožečam po klancu navzgor.

"Iz neznanega razloga je vozilo ustavil na skrajno desnem robu vozišča in deloma s sprednjim desnim delom izven vozišča. Zatem je zapustil vozilo in odšel na zadnjo stran vozila za zadnji del polpriklopnika. Iz smeri Razdrtega je zatem pripeljala voznica osebnega avtomobila, 42 letna ukrajinska državljanka in ustavila vozilo na desnem prometnem pasu za zadnjim delom navedene skupine vozil," so sporočili s Policije. Voznica je v času ustavitve ostala na voznikovem sedežu avtomobila.

Kot tretji je po desnem prometnem pasu pripeljal 63-letni poljski voznik skupine vozil (vlečno vozilo s polpriklopnikom). "Ta je zaradi neprilagojene hitrosti, saj je bila vidljivost zmanjšana zaradi megle in dežja, s sprednjim desnim delom sedlastega vlačilca trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki je nato po trku potisnilo naprej v smeri zadnjega dela pred njim stoječega polpriklopnika," so pojasnili policisti.