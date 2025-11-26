Svetli način
Črna kronika

V nesreči na primorki umrl nemški državljan, voznica se bori za življenje

Nanos, 26. 11. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

V prometni nesreči med razcepom Nanos in Senožečami je 43-letni nemški državljan na skrajno desnem robu vozišča ustavil vlečno vozilo s polpriklopnikom. Za njim je ustavila ukrajinska voznica, v katero je z drugim vlečnim vozilom trčil 63-letni poljski državljan, s čimer je hudo poškodoval 43-letnika. Ta je zaradi telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.

Koprski policisti so bili včeraj ob 16.34 obveščeni o prometni nesreči na odseku avtoceste med razcepom Nanos in Senožečami. Kot so pojasnili, so ugotovili, da je 43-letni nemški državljan pred nesrečo vozil skupino vozil (vlečno vozilo s polpriklopnikom) po desnem prometnem pasu avtoceste iz smeri Razdrtega proti Senožečam po klancu navzgor. 

"Iz neznanega razloga je vozilo ustavil na skrajno desnem robu vozišča in deloma s sprednjim desnim delom izven vozišča. Zatem je zapustil vozilo in odšel na zadnjo stran vozila za zadnji del polpriklopnika. Iz smeri Razdrtega je zatem pripeljala voznica osebnega avtomobila, 42 letna ukrajinska državljanka in ustavila vozilo na desnem prometnem pasu za zadnjim delom navedene skupine vozil," so sporočili s Policije. Voznica je v času ustavitve ostala na voznikovem sedežu avtomobila. 

Kot tretji je po desnem prometnem pasu pripeljal 63-letni poljski voznik skupine vozil (vlečno vozilo s polpriklopnikom). "Ta je zaradi neprilagojene hitrosti, saj je bila vidljivost zmanjšana zaradi megle in dežja, s sprednjim desnim delom sedlastega vlačilca trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki je nato po trku potisnilo naprej v smeri zadnjega dela pred njim stoječega polpriklopnika," so pojasnili policisti.

Nujna medicinska pomoč
Nujna medicinska pomoč FOTO: Luka Kotnik

V tistem času se je voznik stoječe skupine vozil, nahajal med levim bokom osebnega avtomobila in zadnjim delom svojega polpriklopnika. Pri tem ga je osebni avtomobil z levim bokom potisnil v zadnji del polpriklopnika. Zaradi telesnih poškodb je 43 letni nemški državljan umrl na kraju nesreče. 

"Voznica osebnega avtomobila, 42 letna ukrajinska državljanka, ki je bila pripeta z varnostnim pasom in je po trkih obstala na voznikovem sedežu, je v prometni nesreči utrpela posebno hude telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana na zdravljenje v UKC Ljubljana ter je še vedno v življenjski ogroženosti," so še dejali. Povzročitelj je po trku v osebni avtomobil odvil v levo tako, da je vsa vozila obvozil po levi in se ustavil naprej na desnem robu vozišča in v prometni nesreči ni bil telesno poškodovan. 

Preberi še Huda nesreča na primorki: ena oseba umrla, ena huje poškodovana

Promet je na tem odseku avtoceste potekal le po prehitevalnem pasu vse do 21.55, med 21.55 in 23.22 pa je bil ta odsek avtoceste zaradi čiščenja vozišča in odstranitve v prometni nesreči udeleženih vozil v celoti zaprt. Promet je bil v celoti ponovno sproščen ob 23.22. 

"Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje, saj je povzročitelj, 63-letni poljski državljan, osumljen storitve kaznivega dejanja," so sporočili policisti.

nesreča primorka nanos senožeče
