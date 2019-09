Na primorski cesti proti Ljubljani večkilometrski zastoj zaradi nesreče

Zastoji so še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica – jug proti Mariboru, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na cestah Lucija – Strunjan, Logatec – Vrhnika ter Bohinjska Bela–Bled.

Čakalna doba je na mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer do pol ure pri vstopu v državo na Dragonji, Jelšanah, Sečovljah, Starodu, Metliki in Obrežju ter do dve uri na Gruškovju.