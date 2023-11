Na prireditvi v Studencu šest nasilnežev preteplo 21-letnika

Sevniški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o pretepu na prireditvenem prostoru v Studencu. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je šest nasilnežev preteplo 21-letnega oškodovanca, nato pa pobegnilo s kraja. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so potrdili identiteto vseh šestih osumljencev, ki so pobegnili s kraja. "Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. Po zaključeni preiskavi bodo zoper nasilneže na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo," so sporočili s PU Novo mesto.