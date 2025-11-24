Svetli način
Črna kronika

Na progo nastavil skale, vedri s kamenjem in lesen prag

Postojna, 24. 11. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 17 minutami

D.L.
14

Policija obravnava še enega v vrsti incidentov na železniškem omrežju. V soboto je potniški vlak na relaciji Postojna–Ljubljana povozil več skal, dve vedri s kamenjem in lesen prag, ki jih je nekdo postavil na progo. Po prvi oceni materialna škoda na vlaku ni nastala, ravno tako nihče od 23 potnikov, ki so bili takrat na vlaku, ni bil poškodovan.

Vlak (simbolična slika)
Vlak (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Policisti so bili v soboto ob 13.39 obveščeni, da je potniški vlak, ki je vozil na relaciji Postojna–Ljubljana, pred Rakekom zbil več skal, dve vedri, napolnjeni s kamni, in lesen prag. Po prvi oceni materialna škoda na vlaku ni nastala, ravno tako nihče od 23 potnikov ni bil poškodovan, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Med ogledom so policisti ugotovili še, da je neznani storilec podobno oviro postavil še na en tir.

Dogodek policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Proga je bila zaprta za ves promet od 13.40 do 16.30.

Otroka pobegnila od doma in oropala žensko

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
24. 11. 2025 11.27
+1
Zdaj pa nekdo na veliko laže. Vlak ni bil poškodovan od vseh skal in tramov. Da vas ni sram.
ODGOVORI
1 0
25.maj
24. 11. 2025 11.26
DRUŽBA NEOMEJENE SVOBODE
ODGOVORI
0 0
krjola
24. 11. 2025 11.23
-1
ruska posla...
ODGOVORI
1 2
Uporabnik1854475
24. 11. 2025 11.21
-3
Pa sej drugače pa ne moreš upočasnit teh noooooro hitrih vlakov
ODGOVORI
0 3
jablan
24. 11. 2025 11.24
+1
Bogi si
ODGOVORI
2 1
Želko Kacin
24. 11. 2025 11.19
+3
ma kdo to dela
ODGOVORI
3 0
bb5a
24. 11. 2025 11.18
+1
Men se zdi, da bolj kot vi objavljate te dogodke, več ljudi dobi podobno idejo... pač probajo pridt v novice... dobit jih je pa tud nemogoče...
ODGOVORI
2 1
jablan
24. 11. 2025 11.24
-1
Misliš 🐑🐑🐑
ODGOVORI
0 1
Zemljančan
24. 11. 2025 11.16
+6
Takmu 30 let zapora
ODGOVORI
6 0
Rudar1
24. 11. 2025 11.16
+2
10 let aresta
ODGOVORI
2 0
Pravica.
24. 11. 2025 11.20
+2
To je premalo. Vsaj 30, sam kaj ko Slovenija ne pozna 30 letne zaporne kazni, morilce (in v tem primeru je takšna oseba morilec) spustijo že po 20ih letih na prostost.
ODGOVORI
2 0
metaloh
24. 11. 2025 11.13
+4
Neki luzer se klati okoli...bolje rečeno psihopat !! Oči na peclje in ujeti !!
ODGOVORI
4 0
ivan z Doba
24. 11. 2025 11.13
+6
Več kot se piše o takih ekscesih, več bed@kov dobi inspiracijo za podobne traparije.
ODGOVORI
7 1
mcmuser
24. 11. 2025 11.19
+3
Upam, da ga čimprej ujamejo in kot bi rekli američani "make an example out of him", da si drugi ne bodo več upali sploh pomisliti na kaj podobnega.
ODGOVORI
3 0
