Na progo nastavil skale, vedri s kamenjem in lesen prag

Policisti so bili v soboto ob 13.39 obveščeni, da je potniški vlak, ki je vozil na relaciji Postojna–Ljubljana, pred Rakekom zbil več skal, dve vedri, napolnjeni s kamni, in lesen prag. Po prvi oceni materialna škoda na vlaku ni nastala, ravno tako nihče od 23 potnikov ni bil poškodovan, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Med ogledom so policisti ugotovili še, da je neznani storilec podobno oviro postavil še na en tir.

Dogodek policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Proga je bila zaprta za ves promet od 13.40 do 16.30.