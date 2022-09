Na prvi šolski dan pijan divjal mimo OŠ Stranice

Ne bodite kot voznik, ki je danes zjutraj v bližini osnovne šole napihal dober promil in hitrost v naselju prekoračil za skoraj 40 kilometrov na uro, opozarjajo policisti s Policijske postaje Slovenske Konjice. Ti so danes nekaj pred 8. uro zjutraj pri izvajanju aktivnosti, s katerimi skrbimo za varne šolske poti, v bližini Osnovne šole Stranice ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju pri omejitvi 50 km/h vozil 89 km/h, za kar je zagrožena kazen 500 evrov in 7 kazenskih točk.