Na Ptuju ponovno zagorelo

Iz PU Maribor so sporočili, da trenutno poteka gasilska intervencija, zaradi katere je zaprta tudi cesta.
Ponedeljkov požar
Včeraj je, kot smo poročali, okoli 12.15 v večstanovanjski hiši na Ormoški cesti na Ptuju izbruhnil obsežen požar. Po prvih ugotovitvah policije je zagorelo v podstrešnem delu objekta, ogenj pa se je hitro razširil in povzročil veliko gmotno škodo.
Požar je popolnoma uničil več stanovanj, pri čemer na srečo ni bil nihče poškodovan. Dve osebi, ki sta se v času izbruha ognja nahajali v stavbi, sta se pravočasno umaknili na varno.
Na intervenciji so sodelovala številna gasilska društva z območja Mestne občine Ptuj. Poveljnik PGD Ptuj Tadej Korošak je pojasnil, da je bil požar po približno dveh urah omejen in pod nadzorom, nato pa so gasilci gasili še posamezna žarišča.
Gašenje je bilo izjemno zahtevno, saj je zagorelo v približno 500 kvadratnih metrov veliki stavbi ob nakupovalnem središču Supernova. Dostop do požara je oteževala pločevinasta strešna kritina, zaradi katere so gasilci težko dosegli žarišča. Ogenj se je zato hitro širil po podstrešnem delu objekta.
Požar je povzročil veliko škodo stanovalcem. V treh najbolj prizadetih stanovanjih je živelo deset ljudi, ki so začasno ostali brez doma. Streha stavbe je povsem zoglenela, na njej so nastale velike odprtine, nad Ptujem pa se je še dolgo po izbruhu požara dvigal gost temen dim.
Iz PU Maribor so sporočili, da po prvi oceni materialna škoda znaša približno 480.000 evrov, natančen vzrok požara pa bo pokazala nadaljnja preiskava.
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