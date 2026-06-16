Na Ptuju ponovno zagorelo

Iz PU Maribor so sporočili, da trenutno poteka gasilska intervencija, zaradi katere je zaprta tudi cesta.

Včeraj je, kot smo poročali, okoli 12.15 v večstanovanjski hiši na Ormoški cesti na Ptuju izbruhnil obsežen požar. Po prvih ugotovitvah policije je zagorelo v podstrešnem delu objekta, ogenj pa se je hitro razširil in povzročil veliko gmotno škodo.

Požar je popolnoma uničil več stanovanj, pri čemer na srečo ni bil nihče poškodovan. Dve osebi, ki sta se v času izbruha ognja nahajali v stavbi, sta se pravočasno umaknili na varno.

Na intervenciji so sodelovala številna gasilska društva z območja Mestne občine Ptuj. Poveljnik PGD Ptuj Tadej Korošak je pojasnil, da je bil požar po približno dveh urah omejen in pod nadzorom, nato pa so gasilci gasili še posamezna žarišča.