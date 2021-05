Na Ptuju trčila štiri vozila, devet oseb lažje poškodovanih

V nedeljo okoli 20. ure so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči na Puhovem mostu na Ptuju, v kateri je bilo udeleženih več osebnih avtomobilov.

V trčenju štirih vozil, ki se je po doslej zbranih informacijah zgodilo med prehitevanjem 40-letnega voznika, se je lahko telesno poškodovalo devet oseb.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in z zbiranjem obvestil o nesreči, so sporočili s PU Maribor.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so gasilci iz PGD Ptuj zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom rešili eno ukleščeno osebo iz vozila, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda NMP Ptuj in s cestišča odstranili iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Ptuj so vse poškodovane prepeljali v SB Jožeta Potrča Ptuj.