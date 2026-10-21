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Črna kronika

Na Ravbarkomandi prijeli mednarodno iskanega tujca

Koper, 21. 10. 2026 07.14 pred 42 minutami 1 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Policija

Na primorski avtocesti so policisti prijeli tujca, ki so ga iskali zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti. Za njim je bila razpisana mednarodna tiralica. Po odločitvi sodišča je končal v koprskem zaporu.

Ob 18.33 so policisti na počivališču Ravbarkomanda obravnavali 37-letnega državljana Romunije, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica, so sporočili s PU Koper.

Tujca so policisti izsledili v osebnem avtomobilu romunskih registrskih oznak in ugotovili, da ga zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti iščejo pravosodni organi Republike Moldavije, so sporočili s policijske uprave.

Odvzeli so mu prostost in ga privedli na pristojno sodišče. "Po odločitvi preiskovalne sodnice je bilo zoper tujca odrejeno sodno pridržanje do 48 ur, nato pa je bil predan v koprske zapore," so še zapisali.

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KOMENTARJI13

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jouža
21. 10. 2026 08.17
Niso ga "izsledili", ampak so ga slučajno ustavili oz. preverili po sistemu slepe kure. Kdo ve koliko krat se je že peljal iz Romunije v Italijo in nazaj skozi Slovenijo, o čemer priča to, da se sploh ni skrival. "Izsledili" da so ga😂😂😂
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+3
3 0
Lenart Čaubi
21. 10. 2026 08.15
Takoj poslati v Moldavijo zakaj bi klestil davkoplačevalski denar .
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+2
2 0
Observatore kita
21. 10. 2026 08.13
A so ga že spustili
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+1
1 0
Protoc
21. 10. 2026 08.12
Nasploh pa v zadnjem mesecu veliki porast kriminala v Sloveniji..KAJ STE PISALI EN MESEC NAZAJ? DA JE SLOVENIJA VARNA??? Varna je drzava ki varuje svojo mejo in svoj narod.
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+2
4 2
Dolgočasnež
21. 10. 2026 08.21
kje ti živiš pod kero skalo....enako je že od covida naprej
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0 0
hipi007
21. 10. 2026 08.07
Ga bodo itak takoj izpustili? Naj se ne sekira preveč.
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+3
3 0
obožeobože
21. 10. 2026 08.06
Kako ironično!
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0 0
dededetox
21. 10. 2026 08.04
Ravbarkomanda je že dolgo na trstenjakovi!
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+1
2 1
Artechh
21. 10. 2026 08.02
Je slisal da so dobrunje odrli pa se je pustil?
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+4
4 0
Jufka moj pekar
21. 10. 2026 08.02
Kdaj bodo jufko zaprli?
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-2
0 2
Lenart Čaubi
21. 10. 2026 08.16
V tandemu z Hulobom.
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+1
1 0
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