Na Ravbarkomandi prijeli mednarodno iskanega tujca

Ob 18.33 so policisti na počivališču Ravbarkomanda obravnavali 37-letnega državljana Romunije, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica, so sporočili s PU Koper.

Tujca so policisti izsledili v osebnem avtomobilu romunskih registrskih oznak in ugotovili, da ga zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti iščejo pravosodni organi Republike Moldavije, so sporočili s policijske uprave.

Odvzeli so mu prostost in ga privedli na pristojno sodišče. "Po odločitvi preiskovalne sodnice je bilo zoper tujca odrejeno sodno pridržanje do 48 ur, nato pa je bil predan v koprske zapore," so še zapisali.