Na Reki odjeknila nova eksplozija, policija prijela 'bombaša'

Po poročanju portala Index.hr so v nadaljevanju preiskave policisti pri osumljenih našli še tretjo eksplozivno napravo. Vse skupaj naj bi bilo povezano z eksplozijo, ki se je zgodila pred tednom dni pred reškim trgovskim centrom na Vežici. Takrat je bilo v eksploziji poškodovano steklo na vratih objekta.

Policisti so opravili ogled kraja eksplozije, kriminalistična preiskava se nadaljuje.

Odzval se je tudi notranji minister Davor Božinović, ki je policiji čestital za profesionalno in učinkovito delo pri odkrivanju in pridržanju oseb, odgovornih za nastavljanje eksplozivnih naprav na območju Reke. "Njihova predanost delu je zagotovilo za varnost državljanov in zaščito javnega reda in miru," je v javni objavi še zapisal minister.