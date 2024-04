Na režo bankomata nastavil blokado, ko je stranka odšla, pa ukradel gotovino

V ponedeljek je varnostnik ljubljanske policiste obvestil o osebi, ki se je sumljivo obnašala pri bankomatu na Celovški cesti. Policisti so ugotovili, da je 45-letni državljan Romunije na režo bankomata namestil napravo, s pomočjo katere je pri dvigu gotovina ostala v bankomatu, osumljenec, ki je bil v bližini, pa jo je nato odtujil.

Osumljencu je bila odvzeta prostost, policisti pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je isti osumljenec, skupaj s trenutno še neznanim storilcem, v zadnjih dveh mesecih izvedel vsaj še 18 podobnih kaznivih dejanj na območju Ljubljane. Z navedenimi dejanji sta povzročila za okoli 3000 evrov materialne škode. Osumljeni je bil zaradi suma storitve 19 kaznivih dejanj velike tatvine priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

"Cash Trapping" ali "past za gotovino" je oblika zlorabe, pri kateri storilci na bankomatu manipulirajo režo za izdajanje gotovine. Na režo za izdajanje gotovine s pomočjo lepila oz. obojestranskega lepilnega traku namestijo letev, ki ovira izdajo gotovine in povzroči zagozditev gotovine v reži.

Postopek dviga gotovine sicer poteka nemoteno – bankomat pozove uporabnika, naj vzame gotovino. Zaradi ovire pred režo za izdajo gotovine to seveda ni mogoče. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in kraj zapustijo. Storilci nato pristopijo do bankomata in odstranijo "past" in si tako nezakonito prilastijo denar.